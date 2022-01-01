Гранитная мастерская: Изготовление памятников надгробий

Памятник из гранита "Розы на волне"
46 000 руб.
Гранитная мастерская компании Ritual Stone в Москве – изготовление памятников, надгробий. Типовые, индивидуальные проекты, доставка и установка
Памятник из гранита "Розы на волне"
46 000 руб.
900 000 руб.
Памятник из гранита резной "Береза"
44 800 руб.
Памятник вертикальный "Наполеон малый"
9 720 руб.
Памятник вертикальный "Волна с крестиком"
44 950 руб.
Памятник вертикальный "Наполеон с четвертью"
13 750 руб.
75 000 руб.
Памятник вертикальный "Наполеон фаска лента"
11 875 руб.
11 600 руб.
34 000 руб.
Ритуал-Стоун
Нужно профессиональное изготовление памятников и надгробий в Москве по доступной цене? Хотите почтить память покойного хорошим памятником? Гранитная мастерская Ritual Stoun поможет всегда!
Гранитная мастерская в Москве выполняет полный комплекс услуг по изготовлению и установке памятников на могилу из гранита и мрамора. Нам под силу выполнить сложные скульптуры и мемориалы недорого с гарантией качества. Своим клиентам гранитная мастерская предлагает рассрочку платежа на изготовление изделий и доставку к месту захоронения.
Гранитная мастерская предлагает свои услуги по изготовлению памятников в Москве и Московской области на самых выгодных условиях. Мы используем только качественный материал - сорт карельского гранита габро диабаз, который отличается высокой прочностью и атмосфероустойчивостью. Кроме того, мастера гранитной мастерской применяют такие материалы, как мансуровский; такимовский; сюкся; токовский; масловский; капустянский; емеля. Своим клиентам мы предлагаем следующие виды услуг:
Своим клиентам мы гарантируем доставку и установку памятников из гранита и мрамора по всей Москве и Московской области. Стоимость доставки составляет от 1500 до 2500 рублей. Мы предоставляем скидки до 30% на изготовление и установку памятников из гранита.
Скульптура скорбящий ангел
Компания Ritual Stoun занимается изготовлением памятников и надгробий, а также занимается реализацией ритуальных товаров. Работа выполняется специалистами высокой квалификации на современном оборудовании. Каждый заказчик может ознакомиться с примерами готовых работ на выставках гранитной мастерской в двух точках продаж. В ассортименте - более 100 готовых изделий. Дополнительно предоставляются услуги по нанесению гравировки. Современное оборудование и большой опыт работы позволяет выполнять гранитные памятники качественно и точно в назначенный срок. После смерти память об усопшем надолго сохранится в душах родственников.
Памятник на могилу - лучшая дань уважения родственников тому, кого уже не с ними. Надгробия способны сохранить воспоминаний о покойном на многие годы. Высококвалифицированные специалисты с легкостью смогут сделать настоящее произведение искусства из глыбы камня.
Создание мраморных памятников - это настоящее искусство передачи состояния светлой грусти. Мы предлагаем своим заказчикам изготовление памятников и надгробий недорого из качественных материалов - гранита, искусственного гранита, мрамора. У нас каждый родственники сможет заказать памятник со следующими типами оформления:
Качественное оформление мраморного памятника и надгробия позволит придать месту захоронения индивидуальность. Оформить заказ можно по телефону гранитной мастерской в Москве, который можно увидеть в разделе "Контакты".
Выразить свою любовь к умершему - святая обязанность родственников. Памятники и надгробия позволяют высказать покойному теплые слова любви и увековечить память о нем. Эта традиция не обусловлена религиозной и расовой принадлежностью. Мы бережно ухаживаем за могилой умершего, чем выражаем свою дань уважения к ним. В наших сердцах всегда останется память о людях, которые помогли нам прийти в этот мир, стать на ноги и добиться определенных успехов. В знак бесконечной памяти родственники умерших устанавливают гранитные обелиски кованые ограды на могилу. Мраморные памятники и надгробия - настоящие шедевры искусства. Специалисты гранитной мастерской - настоящие профессионалы своего дела. В каждый объект они вкладывают душу и гарантируют, что он сохранит свой первоначальный внешний вид на протяжении долгого времени. Производство подобного рода изделий требует от мастеров художественного таланта и чувства такта. Это позволит передать в мраморе или граните лучшие черты характера усопшего. Своим клиентам мы предлагаем самые лучшие цены на изготовление и монтаж памятников на некрополях Москвы и Московской области.
Среди основных элементов ритуальных монументов стоит выделить:
Стоимость изготовления приятно удивит даже самого требовательного клиента. При необходимости можно оформить рассрочку.
Лучший способ отразить информацию о захороненном на камне - гравировка. Она позволяет указать:
Гравировка выполняется вручную с помощью алмазного резца. При помощи специальной гравировальной машинки мастер наносит эскиз на памятник. Высокая квалификация специалистов гранитной мастерской в Москве позволяет создавать не просто памятники, а произведения искусства.
Часто родственники усопшего хотят не только заказать памятник или ограду, но и купить дополнительные принадлежности - плитку, бордюры или брусчатку. Украсить мемориальный комплекс можно с помощью ступеней, лавочки, столика, компонентов ограждения. Мы предлагаем своим клиентам огромный выбор ритуальных изделий и памятников из благородных материалов по низким ценам.
Для того чтобы купить памятник высокого качества, вам достаточно позвонить по нашему телефону или приехать по месту нахождения гранитной мастерской. Мы находимся рядом с Николо-Архангельским кладбищем в районе Ново-Косино Москвы. Наши специалисты проконсультируют по любому вопросу и помогут выбрать достойный памятник. Кроме того, у нас вы сможете купить вазы и лампады, которые смогут дополнить надгробия из гранита.
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